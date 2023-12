Ennesima follia ed espulsione | big sospeso a tempo indeterminato

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ennesimo atto dinel mondo della NBA. Arriva una dura stangata per l’ala dei Golden State Warriors Il mondo della NBA è stato nuovamente sporcato da un atto a dir poco sconcertante che ha visto protagonista in negativo la famosa ala dei Golden State Warriors: Draymond Green. Il cestista ha subito una dura sanzione dopo il duro colpo al volto rifilato a Jusuf Nurkic. Le alte sfera della NBA hanno deciso di impartire a Draymond Green una punizione esemplare, che sia d’esempio per tutti. L’incidente avvenuto durante una partita contro i Phoenix Suns. Il mondo NBA è rimasto attonito di fronte all’ennesimo atto diche ha coinvolto l’ala dei Golden State Warriors, Draymond Green. Dopo quanto accaduto, i vertici del mondo NBA hanno reso pubblici provvedimenti presi nei confronti del noto cestista. Arrivata la batosta per Draymond Green La ...