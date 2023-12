Empoli | Bastoni | “Andreazzoli? E’ esigente | pretende molto da noi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Simone, centrocampista dell’, è intervenuto oggi a Radio Serie A con Rds per parlare del percorso attuale della sua squadra in Serie A. “Abbiamo vissuto un periodo non facile, quando c’è un cambio in panchina non è mai bello. Siamo stati bravi a reagire dall’arrivo di mister, ora dobbiamo continuare su questa strada per arrivare al nostro obiettivo“. Per“èda noi. E’rigido su alcuni tatticismi, ma questo ci ha permesso di trovare una strada da percorrere per ottenere punti“. Poi un pensiero diper Thiago Motta, che ha avuto come allenatore ai tempi dello Spezia: “È stato un allenatore importante, lo ringrazio per tutti gli ...