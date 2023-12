Elena Cecchettin | “Il mio tormento è che Giulia non mi ha detto che aveva paura di Filippo perché conosceva la mia ostilità per lui”

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Se c’è una cosa di cui mi pento è di essere stata così apertamente ostile versoTurettamagari per il mio modo di essere,non mi hacerte cose. Magari lei lo percepiva così “Se le dico che siamo tornati insieme, la deludo”. Ad esempio, lei non mi ha maidi averedi lui, una settimana prima che lui la uccidesse si erano visti in gelateria e luiavuto dei comportamenti violenti sia a gesti che a parole. La sua amica lechiesto in che senso e leieclissato. Io non sapevo tutto questo.per me è l’assassino di mia sorella: lui le ha tolto la vita e la libertà, le ha fatto vivere due anni infernali. Litigavano sempre, lei, tante volte, per evitare un litigio ...