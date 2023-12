Editoria | Faraone | ' solidarietà a giornalisti Dire | tutelare occupazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Esprimoalle giornaliste e aidell'Agenzia di stampa, in sciopero dopo la decisione dell'azienda di procedere con 15 licenziamenti". Così Davide, presidente dei deputati di Italia Viva. "Nonostante i sacrifici fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori,che hanno affrontato in questi anni la crisi mantenendo alta la qualità dell'informazione, e nonostante saranno garantite all'agenzia risorse per i prossimi tre anni, l'editore ha scelto la strada dei tagli. Ci auguriamo che si trovi al più presto una soluzione che tuteli l'di giornaliste eche si sono sempre distinti per serietà e professionalità”, conclude.