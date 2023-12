Ecco qual è la vera notizia di stasera | Bocchino | la rivelazione che ammutolisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Italonon le manda a dire. Ospite di Otto e Mezzo, il direttore del Secolo d'Italia, spiega come sono andate le cose al vertice Ue che ha dato il semaforo verde ai negoziati per l'adesione all'Unione Europea di Ucraina e Moldova. Come è noto Viktor Orban ha lasciato la sala al momento della votazione. E di fatto, quanto accaduto al summit ha scatenato non poche polemiche. Mariolina Sattanino ha criticato la scelta di Orban e ha anche accostato il premier ungherese a Giorgia Meloni definendolo come un suo alleato. A risponderle a tono è stato proprio Italoche con poche parole ha spiegato la realtà dei fatti: "Fino a poco tempo fa l'Ucraina aveva tre scenari possibili a disposizione. Il primo è quello di essere inglobata nella Russia, il secondo quello di entrare nell'Unione europea, il terzo quello di diventare uno Stato cuscinetto ...