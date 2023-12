“É uscito in barella” | fantallenatori disperati | che mazzata

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Bruttissime notizie per il club che perde uno dei suoi big per infortunio. Il giocatore èinfra la preoccupazione di tutti. Dopo i due giorni di Champions League che hanno chiuso la fase a gironi, oggi vanno in scena le ultime gare dei gironi di Europa League e Conference League. Tra le italiane impegnate Roma, Atalanta e Fiorentina tutte e tre già qualificate per la fase ad eliminazione diretta con l’obiettivo però di passare da prime (solo la Dea è certa del primo posto). Per quanto riguarda la Viola basterebbe un pareggio con il Ferencvaros per chiudere la pratica primo posto. Lo scontro diretto è iniziato alle 18.45 e dopo neanche venti minuti è subito arrivata una tremenda notizia per Vincenzo Italiano che ha perso per infortunio Nico Gonzalez. L’argentino, senza dubbio l’uomo copertina della squadra, si è subito accasciato a terra ...