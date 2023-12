(Di giovedì 14 dicembre 2023) Statisticamente trascorriamo circa 6,5 ore al giorno collegati a Internet, che in una vita media di 83 anni si traducono in ben 15 anni trascorsi sul web e sui. È possibile ridefinire la connettività e oltrepassare la superficie digitale? Esistono piattaforme online “responsabili”?

E se cominciassimo a creare dei social network etici L'Eco di Bergamo

