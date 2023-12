“È scomparsa | aiutateci” Ore di ansia per la famosa Si muove anche Chi l’ha visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Mercoledì 13 dicembre, dalle 21.20 su Rai 3, è andata in onda un’altra puntata di “Chi?”, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse o in difficoltà. Durante il nuovo appuntamento sono stati i casi trattati, come quello di Liliana Resinovich, la pensionata di 63 anni residente a Trieste, cha ha vissuto una vita tranquilla fino alla sua improvvisa, datata 14 dicembre 2021 e al successivo ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Spazioa Filippo Turetta, il 22enne arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin,l’11 novembre e trovata cadavere il 18 dicembre nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone. Ovviamente Chi ...