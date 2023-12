(Di giovedì 14 dicembre 2023) Marina Berlusconi risponde alle uscite dell'Ingegnere: "Azienda non in vendita, ovvio che sono innamorata di papà. Tutto il resto è campato in aria. Parli meno e impari"

"È vero che Mediaset non è in vendita, ed è vero che sono innamorata dipadre. Non potrebbe essere diversamente, per il grande papà e il grande uomo che è stato".

"È invidioso di mio padre. Farneticazioni su Mediaset" ilGiornale.it

«Io, invidioso per tutta la vita di mio fratello 'il preferito', ho goduto per il suo lutto» Famiglia Cristiana

A sei mesi dalla scomparsa di Berlusconi, prosegue il duello tra Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi prosegue. Al suo posto interviene la primogenita Marina dopo un'intervista rilasciata al Foglio ...