Stefano De Martino "furioso" per l'intervista di Belen: la Venier lo avrebbe "graziato" silenzio su Marcuzzi

Stefano Decon Belen Rodriguez dopo l'intervista di Domenica In da Mara Venier Questa è l'indiscrezione bomba di Giuseppe Candela via Dagospia . Stefano De" per l'intervista di ...

"È furioso". De Martino e il retroscena sull'intervista di Belen ilGiornale.it

Stefano De Martino “furioso con Belen”: retroscena-bomba e quella “grazia” di zia Mara su Alessia Marcuzzi Libero Magazine

Stefano De Martino, dopo l’intervista a Belen: “Era furioso”

Secondo i rumors in circolazione Stefano De Martino sarebbe stato a dir poco furioso per quanto affermato da Belen Rodriguez a Domenica In. La showgirl Belen Rodriguez ha svelato in diretta tv i ...

"È furioso". De Martino e il retroscena sull'intervista di Belen

Le rivelazioni fatte da Belen Rodriguez a Domenica In avrebbero fatto infuriare Stefano De Martino. Fonti vicine al conduttore dicono: "Proprio ora che si stava allontanando dal gossip" ...