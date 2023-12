Domande sugli slip | roba da Medioevo | processo a Ciro Grillo | la rabbia della vittima in aula

Leggi su liberoquotidiano

Il nei confronti di e dei suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di aver violentato la notte fra il 16 ed il 17 luglio 2019 la studentessa italo-norvegese Silvia, è ad un punto di svolta. Stamani verranno mostrati in dei filmati - pare siano tre - estrapolati dai cellulari degli indagati, che mostrerebbero alcuni particolari molto precisi di quanto accadde quella sera d'estate nella casa del fondatore del Movimento 5 Stelle a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Elementi sulla base dei quali le difese vorrebbero dimostrare che quella sera non ci fu violenza, come sostenuto invece dalla ragazza. La visione dei video sarebbe dovuta avvenire ieri ma, causa un ritardo di oltre un'ora dell'inizio dell'udienza per motivi tecnici , è slittata ad oggi.