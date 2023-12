Djokovic? Ti avrebbe spazzato via | terremoto tra le stelle del tennis

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quando si parla di Nole, la polemica è sempre dietro l'angolo, spesso con protagonisti inattesi. Tra gli appassionati diin queste ore sta tenendo banco la rissa social tra due bei caratterini, il tedesco Boris Becker (campionissimo degli anni Ottanta oggi allenatore del talento danese Holger Rune) e l'australiano Nick Kyrgios, una delle teste calde più famose del circuito Atp. Comincia Bum-bum, condividendo polemicamente uno stralcio dell'intervista dello stesso Kyrgios a The Athletic: "Il gioco un tempo era molto lento. Penso a Boris Becker… Non che non fossero forti, ma dire che sarebbero altrettanto forti adesso è assurdo. Un grande servizio all'epoca aveva una velocità compresa tra 197 e 200 KM/H. Giocatori come me servono costantemente a 220, agli angoli. È un gioco completamente diverso. Non dico che non riuscirebbero a trovare ...