Djokovic prima si congratula | poi provoca | “Goran | credo che dobbiamo vincere 4 slam per farti eleggere coach dell’anno”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Novaksi èto sui social con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, per aver vinto il premio come. Il tennista serbo però non si è fermato allezioni e ne ha approfittato per aggiungere unazione, dove si chiede cosa debba fare il suo(Ivanisevic) peril premio. Ecco cosa ha scritto: “zioni a Darren e Simone per la grande stagione con Jannik” Fin qui, tutto normale. Se non fosse che poi ha aggiunto: “chesu 4 perconsiderare (forse) il miglior. Finire l’anno da numero 1, ...