Diversi marchi fanno scendere il prezzo di benzina e diesel | le novità

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Continuano ai prezzi dei carburanti, nonostante il lieve rimbalzo di ieri sulle quotazioni petrolifere:self service in media nazionale a 1,77 euro/litro, gasolio sotto 1,75. Proseguono i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre per Tamoil si registra un ribasso di un centesimo al litro su. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,776 ...