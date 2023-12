Discesa maschile Val Gardena 2023 | risultati e classifica | Kilde batte Odermatt | Paris settimo

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il solito Aleksander Aamodtsi aggiudica la primadi Val, recupero di quella cancellata a Cervinia: va così in archivio la terza gara stagionale su nove (ben sei cancellazioni in questo avvio) della Coppa del Mondo/2024 di sci alpino, con il norvegese che si prende il primo successo stagionalendo per appena due centesimi Marcoin duello serratissimo a distanza settore per settore. Sul terzo gradino del podio sale invece a sorpresa il francese Nils Allegre, che si inserisce con pettorale alto a +0.10? dal leader. Bene sia Dominikche Mattia Casse, entrambi in top-10, così come l’immortale Dominik Innerhofer. Casse per metàfa sognare addirittura per ...