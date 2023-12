Dino Zoff | «Juliano calciatore leale | capitano vero | splendida persona»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023)racconta Antoniodopo la scomparsa dell’exdel Napoli: l’ex portiere ne ha parlato cosìè stato compagno di squadra di Antonionel Napoli e in Nazionale. Oggi lo racconta a La Gazzetta dello Sport.CHI ERA– «Un. E in questa parola c’è tutto ciò che di meglio si può dire su Antonio che non è stato soltanto uno splendido, ma in assoluto una grandissima, un uomo di valori e di grande spessore. Un esempio per tutti, in campo e fuori. Con un attaccamento e un amore unico verso la sua terra e la maglia del Napoli».RICORDILI – «Onestamente aneddoti no, mi ...