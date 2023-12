Diletta Leotta | relax con le amiche e Aria alla Spa | i dolci scatti insieme alle “zie”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneha deciso di trascorrere alcuni giorni in pienofiglia, che ormai la segue ovunque (lavoro compreso), e le sueElodie e Francesca Muggeri, che lei affettuosamente chiama “zie”. In una serie di, la conduttrice sportiva ha cercato di raccogliere tutti i momenti migliori della vacanzaSPA. Con lei non poteva mancare anche il cagnolino Lillo, il suo compagno di avventure più fidato....