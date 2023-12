Dicembre show per Mg

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) SAIC Motor Italy nel mese dioffre vantaggi ai clienti che scelgono uno dei modelli MG in gamma. Il 2023 è stato caratterizzato da un andamento molto positivo della crescita del marchio MG in Italia che ha portato lo storico brand inglese a posizionarsi ad una quota del 2% e un volume delle registrazioni oltre le aspettative. Nei primi undici mesi dell'anno MG ha raggiunto un totale di quasi 27.000 unità, una crescita superiore al 300% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una presenza significativa nel settore dei privati e risultati molto incoraggianti anche nel business delle flotte. “L'anno che ormai volge alla conclusione è stato molto impegnativo sia per la complessità che presenta il nostro mercato, sia per le sfide che abbiamo messo in campo per implementare la logistica e incrementare i volumi di veicoli a disposizione della rete ...