Dicembre | mese da Sci Alpino | Coppa del Mondo in Diretta su Eurosport e Discovery+! ???

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Insue Discovery+,è per tradizione ilin cui ladelmaschile di scigiunge sulle storiche piste italiane dalla Saslong (Val Gardena) alla Gran Risa (Alta Badia), sul Canalone Miramonti illuminato di Madonna di Campiglio e la Stelvio di Bormio.Con la 4 volte iridata Tina Maze opinionista in esclusiva per Warner Bros. Discovery e Francesca Marsaglia inviata sulle piste didel, il commento di Gianmario Bonzi, Dada Merighetti e Camilla Alfieri al femminile e di Zoran Filicic e Silvano Varettoni per le gare maschili, l’Italia s’affida inoltre sulle nevi di Val d’Isère, Courchevel e Lienz a Federica Brignone, già vincitrice dei due Giganti di Mont-Tremblant, e Sofia Goggia a ...