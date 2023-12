Diabolik | c’è anche la camorra dietro la sua morte Il pranzo in cui hanno deciso di ucciderlo Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) . Lo racconta l’edizione romana diè Fabrizio Piscitelli storico capo ultrà della Lazio, in grande ascesa negli ambienti criminali e che venne con un colpo in testa al Parco degli Acquedotti nell’estate del 2019. Scrive: Al summit per l’omicidio diha partecipato il gotha della mala romana. Un incontro importante, cruciale. I boss chepreso parte a quella riunione avevano un obiettivo: decretare il futuro equilibrio criminale della Capitale d’Italia. Un nuovo ordine da raggiungere in fretta. A fronte, però, di un tributo di sangue. Un sacrificio eccellente. Il big da sacrificare per ridisegnare la geografia della malavita capitolina? Un nome rispettato e temuto. Un uomo di potere: Fabrizio Piscitelli. Il narcos che tutti a Roma conoscevano come ...