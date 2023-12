Di Francesco Raccolto poco in trasferta | ma il Frosinone non cambia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Ho un bellissimo ricordo di Lecce e faccio i complimenti al mio amico D'Aversa", dice il tecnico dei ciociaripugliese per ilche farà visita sabato pomeriggio al Lecce. Una sfida non semplice per l'undici di mister Dicontro una formazione che può essere c