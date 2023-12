Dest sull’anno al Milan | «Momenti difficili | ma non ero male»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Serginotorna a parlare del suo recente passato con la maglia del: «Non ho niente contro Stefano Pioli, però quando ho giocato non penso di aver fatto. Ho delle colpe, che mi assumo, così come anche il mister ha le sue». Uno dei volti dell’ultima campagna acquisti firmata dalla coppia Maldini-Massara, in rossonero è sceso in campo appena 14 volte senza mai incidere. Il terzino statunitense, oggi in forza al PSV Eindhoven, di recente protagonista di un brutto episodio con la maglia della nazionale USA, ha parlato in esclusiva al sito gianlucadimarzio.com: «È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissutoal, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L’Eredivisie ...