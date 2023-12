Denis Mukwege | il medico che vuole “guarire” la Repubblica Democratica del Congo diventando presidente

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quando nel 2009ritirò il Premio Olof Palme a Stoccolma, anche Majken Bergman era presente. Nel 1955, la missionaria svedese viveva in un quartiere povero di Bukavu, nell’est delladel, dove lavorava in un ambulatorio locale. Fu Bergman a salvare la vita del futuro Premio Nobel per la Pace durante i suoi primi giorni di vita quando, dopo il parto in casa, rischiò di non sopravvivere a un’infezione contratta per il taglio del cordone ombelicale. Cinquantaquattro anni dopo,volle ringraziarla pubblicamente, definendola «un simbolo del senso stesso della vita». Ma Bergman non è stata l’unica figura altruista a segnare la vita del “Dottor Coraggio”, com’è stato soprannominato in patria, dove ha deciso di candidarsi alle presidenziali che ...