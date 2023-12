“Deciso lo stop” Amici 23 | c’è la data dell’ultima puntata del 2023

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Più di quella conclusa a maggio l’edizione numero 23 dista appassionando i telespettatori: le sfide non mancano, come i confronti spesso duri tra allievi e insegnanti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello tra Lorella Cuccarini e Mida. L’insegnante ha preso consapevolezza delle difficoltà del cantante ed ha provato a spronarlo diversamente da quanto succede sui social dove Mida è stato bersagliato. I commenti su Instagram sono di un tenore piuttosto netto. >“Basta, lasciamo la serie”. Tristezza a Don Matteo 14: non uno ma due addii ufficiali. Ci sono già i sostituti Scrive un fan su Instagram: “E se non sai cantare non sai cantare e basta. Non tutti possono essere cantanti . Non hai voce? Non fai il cantante easy. È stonato, non ha supporto, respiro osceno, impostazione completamente sbagliata e non ha manco vocal range. Se avesse veramente ...