Decine di denunce per liti condominiali | il palazzo di Milano ostaggio della giustizia 

Leggi su agi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Quartiere del Corvetto,, casa popolare di via Pismonte. Qui in sei anni una famiglia - madre e due fratelli - ha presentato una trentina dicontro dieci condomini innescando una macchina giudiziaria che macina inchieste e udienze. Al momento quasi tutti i procedimenti arrivati al capolinea davanti a un giudice, cioè circa una decina, sono stati chiusi con archiviazioni, assoluzioni o richieste di ammonimento respinte. C'è solo un processo in corso davanti al tribunale di. “Mi sento un perseguitato: sono scappato da via Pismonte, sono sommerso dalle spese legali, perdo le mie giornate di lavoro per andare in Questura a ritirare le notifiche, l'ultima pochi giorni fa, e vengo massacrato da queste persone sui social ” dice all'AGI Tommaso Goetz, uno degli inquilini finiti nel mirino. L'avvocato Elena ...