Darkman | il blu-ray limited edition del cult di Sam Raimi si farà!

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Grazie al successo della campagna di crowdfunding lanciata da CG Entertainment,uscirà per la prima volta in blu-ray. Ecco cosa conterrà ladeldi Sam, che si può preacquistare fino a esaurimento scorte. Ha avuto un grande successo la campagna di crowdfunding START UP lanciata da CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in alta definizione Blu-ray ilmovie: il fanta-thriller del 1990 diretto dal maestro Sam, con Liam Neeson e la due volte vincitrice del premio Oscar Frances McDormand, sarà quindi pubblicato in unaNumerata da collezione. Si può preacquistare lafino al 9 gennaio Si può ...