Dalle “ombre” sulla sentenza Landolfi alla riforma frenata dai giudici Dibattito in “casa Pannella”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Il casoracchiude in sé tutte le patologie del sistema giudiziario italiano”, sintetizza il giornalista Alessandro Barbano, che dà le spalle, non a caso, ai tanti Marcoche dominano il salone della sede del Partito Radicale proiettando sugli ospiti le diverse espressioni delle sue battaglie contro il “sistema”: imbavagliato, con Enzo Tortora, sudato mentre urla, trascinato via a forza da un’aula parlamentare o sorridente mentre abbraccia il Dalai Lama e sfida il regime cinese.nel piccolo “regno” del garantismo di Marconon c’è più ma il suo carisma si tocca con le mani, lì dentro, nella storica sede di Torre Argentina, e infonde coraggio perfino a chi sembrava rassegnato ad arrendersi“giustizia” che sa essere “ingiusta”, come ...