Dalle destre austerity su tutto tranne che sulle armi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da un lato l’occidente che poco alla volta sta riducendo l’invio dia Kiev, dall’altro l’Italia che sembra non curarsene e continua a spendere per foraggiare la resistenza ucraina così da combattere l’invasore russo. Così mentre la politica dibatte su una manovra fatta all’insegna dell’austerità, sotto traccia il governo di Giorgia Meloni lavora all’ennesimo decretoper andare in soccorso di Volodymyr Zelensky. L’Italia ha già speso più di un miliardo per l’Ucraina e a breve arriverà un altro decreto Che si stia cercando di portare a casa il provvedimento lo hanno fatto capire diversi ministri, in primis il titolare della Farnesina Antonio Tajani che a inizio ottobre ha detto chiaramente che l’esecutivo sta lavorando “all’ottavo pacchetto dida inviare a Kiev” e che “l’Italia vuole stare dalla parte dell’Ucraina, ...