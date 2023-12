(Di giovedì 14 dicembre 2023) La presentazione del visore di Apple, nei voti di Cupertino, inaugura l’era dello spatial computing. E per l’anno prossimo è attesa l’ondata di hardware nell’epoca dell’IA generativa

Dal Vision Pro alla AI Pin di Humane, i 10 prodotti del 2023

Tim Cook, quando lo ha presentato, ha parlato di "spatial computing", come a dire che l'interfaccia stavolta non è un desktop, e nemmeno un piccolo schermo, ma il mondo intero: messo così, il...

Dal Vision Pro alla AI Pin di Humane, i 10 prodotti del 2023 la Repubblica

La storia di Urban Vision, la media company che vuole cambiare la comunicazione urbana Forbes Italia

Taormina dichiara guerra a Rfi: revocato l'accordo sul collegamento tra stazione e Lumbi

“Taormina non può pagare questo prezzo per un’opera di cui non ha bisogno, è a tutti gli effetti una rottura perchè si va a ledere principio di leale collaborazione tra gli enti ma abbiamo il dovere d ...

Santa Teresa, i revisori "bocciano" il nuovo pozzo e chiedono il rispetto della legge

La crisi idrica si è spenta, ma in aula si sono accese le polemiche. Il nuovo pozzo Giardino 2, realizzato a fine ottobre per superare l’emergenza nelle borgate Giardino, Quartarello e San Gaetano, è ...