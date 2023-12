Dakota Johnson e il segreto per rimanere in salute | “Dormo dieci ore a notte”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ha svelato uno dei suoi trucchi di benessere: in un’intervista con il Wall Street Journal, la star di Cinquanta sfumature di grigio ha raccontato di dormireore per. “Non ho un orario di sveglia regolare. Dipende da quello che succede nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero il lunedì, allorail più a lungo possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita”, ha esordito. “Semeno di 10 ore anon funziono. Posso facilmente arrivare a 14 ore”, ha poi aggiunto. Ma non solo: oltre a dedicarsi al riposo,ha infatti adottato una serie di altre abitudini salutari, che la aiutano a combattere lo stress. ...