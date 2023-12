Dakota Johnson e il segreto per rimanere in salute | “Dormo dieci ore a notte”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’attrice ha parlato di una delle sue abitudini preferite perin, ovvero dormire il più possibile. Ma non solo: "Medito regolarmente". L'articolo proviene da DireDonna.

In una nuova intervista l'attrice di Hollwyood e compagna di Chris Martin svela le sue abitudini benessere , d alla cura del riposo ad allenamenti e ... (vanityfair)

Tutte ci siamo chieste almeno una volta quale sia il segreto delle star che amiamo per apparire sempre belle, rilassate e al massimo della forma. Se ... (dilei)

Addio sesso, droga e rock and roll. Le giovani generazioni di attori hanno bisogno di riposo. La principale esponente di questa letargica necessità ... (ilfattoquotidiano)

Dakota Johnson ha svelato uno dei suoi trucchi di benessere: in un’intervista con il Wall Street Journal, la star di Cinquanta sfumature di grigio ... (diredonna)

Leggi Anche Dakota Johnson : "Un po' di whisky e mentine, ecco come mi preparo alle scene di sesso" Ma dormire non è l'unico segreto di bellezza di ... (247.libero)

L’attrice ha parlato di una delle sue abitudini preferite per rimanere in salute , ovvero dormire il più possibile. Ma non solo: "Medito ... (diredonna)

Dakota Johnson, la priorità della sua vita è... tra le lenzuola

Leggi Anche: "Un po' di whisky e mentine, ecco come mi preparo alle scene di sesso" Ma dormire non è l'unico segreto di bellezza di. L'attrice con l'arte cinematografica nel dna (suo ...

Dakota Johnson: «Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita» Vanity Fair Italia

Dakota Johnson: Dakota Johnson: «La mia priorità sonno Io Donna

Dakota Johnson: «La priorità nella mia vita Il sonno»

T utti la ricordiamo, bellissima e sensuale, nell’interpretazione di Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di grigio. E il nuovo film di Dakota Johnson, The Disappearance of Shere Hite, parla ancora ...

Dakota Johnson: Dakota Johnson: «La mia priorità sonno» iO Donna

Tutti la ricordiamo, bellissima e sensuale, nell'interpretazione di Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di grigio. E il nuovo film di Dakota Johnson, The Disappearance of Shere Hite, parla ancora ...