(Di giovedì 14 dicembre 2023)e compagni di nuovo al lavoro . Dopo tuffi in mare e discese sulla neve, è calato il sipario sulle fugaci vacanze dei tennisti. La stagione 2024 si avvicina con un'attesa senza precedenti . La ...

Da Sinner a Musetti: cosa fanno oggi gli eroi di Coppa Davis

La seconda Coppa Davis della nostra storia ha giocato un ruolo importante, ma è nulla a confronto dell'aspettativa creata dalle prestazioni di Jannik. La rincorsa dell'altoatesino al primo ...

Sinner e compagni di nuovo al lavoro ... Con l’obiettivo di costruire un team più ampio, si è rimesso al lavoro anche Lorenzo Musetti. In coppia con il coach di sempre Simone Tartarini, il carrarino ...

Tennis, Lorenzo Musetti: “Il talento da solo non basta. Voglio riprendermi la top20”

Ritrovare la retta via. Lorenzo Musetti vorrà ripartire con uno spirito diverso in vista della prossima stagione. Il carrarino è a lavoro a Montecarlo per prepararsi al ritorno nel circuito ATP nel mi ...