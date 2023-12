(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) –diper Giorgiaa margine del Consiglio europeo di. La premier ha incontrato e continuerà a vedere diversi leader per confrontarsi sui principali temi all'ordine del giorno del summit, dall'allargamento della Ue ai Balcani occidentali alle prospettive finanziarie dell'Unione. Nel pomeriggio di ieri ha incontrato la Presidente della Repubblica

Meloni vede Orban, scambio di vedute prima del vertice Ue

... con Emmanuele Olaf Scholz nella notte e quindi questa mattina con Viktor. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuele la presidente della ...

Slitta l'avvio del Consiglio Ue, Michel vedrà Orban per cercare intesa su Kiev | Nella notte incontro tra Meloni, Macron e Scholz TGCOM

Meloni, la lunga notte delle trattative con Macron e Scholz sul Patto di Stabilità. E si lavora a un bilateral ilmessaggero.it

Da Macron a Orban, girandola di incontri per Meloni a Bruxelles

A margine del Consiglio Ue, la premier ha incontrato e continuerà a vedere diversi leader per confrontarsi sui principali temi all'ordine del giorno del summit ...

Bruxelles, faccia a faccia Meloni-Orban prima del Consiglio europeo

BRUXELLES. Girandola di incontri per Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. La Premier ha incontrato e continuerà a vedere diversi leader per confrontarsi sui principali temi all ...