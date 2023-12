Curling | WFG Masters | la nazionale maschile torna alla vittoria | le azzurre al 2° ko consecutivo

Curling, WFG Masters 2023: inizio in salita per le due squadre italiane

Dopo la parentesi degli Europei di Glasgow, l'Italia deltorna protagonista alMasters, terzo Grand Slam della stagione. Inizio in salita per la squadra femminile formata da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Marta Lo ...

Curling, WFG Masters: riscatto per l'Italia maschile. Secondo k.o. per la Nazionale femminile FISG

L'Italcurling riparte dal WFG Masters: gli uomini vogliono il tris, sul ghiaccio canadese anche Constantini & Co. NEVEITALIA.IT

Team Einarson eyeing second straight WFG Masters title, historic Scotties streak in 2024

Kerri Einarson's rink has been one of the most dominant in Canadian history over the last few years, now they're dialing in their play ahead of what could be a historic 2024.

Mouat stays undefeated at Grand Slam of Curling

Bruce Mouat’s team remains undefeated at the Grand Slam of Curling 2023 WFG Masters in Saskatoon. The Scottish team beat Team Edin 13-6 in draw five on Wednesday morning to preserve their undefeated ...