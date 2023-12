Crociere delle feste tra Miami e le isole dei Caraibi | con itinerari deluxe alla riscoperta della lentezza | soste più lunghe  nei porti e l’opportunità di trascorrere più tempo in ogni destinazione

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una “casa sul mare” che naviga lungo le rotte più belle del mondo. Per gli amanti, un nuovo nome ha fatto il suo debutto lo scorso luglio: Explora Journeys, (explorajourneys.com/it/it) brand di lusso di MSC, che punta su un nuovo stile di viaggio on the seapiùin porto, ritmi di viaggio più slow edipiùin, con diversi pernottamenti neidel Mediterraneo, dei, del Mar Rosso ePenisola Arabica. Prima naveflotta, Explora I, a cui seguiranno Explora II (agosto 2024), ...