Covid | gli esperti lanciano l’allarme | “Niente abbracci ai cenoni”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “In questo periodo stiamo osservando l’incremento nel numero di casi di infezioni respiratorie dovute e sempre di più al virus influenzale vero e proprio ma anche a forme dovute agli altri virus che determinano manifestazioni sintomatologiche. In mezzo a tutto questo si sta inserendo anche ilcon una nuova variante che sta determinando un incremento continuo di casi spesso per fortuna non rilevanti ma nei soggetti a rischio e fragili anche con importante sintomatologia”. Ad affermarlo è Fabrizio Pregliasco, virologo all’università statale di Milano. Pregliasco ha poi sottolineato che, il picco di, ci sarà “tra Natale e Capodanno. E dico a tutti: facciamo il tampone se pensiamo di avere una qualche sintomatologia”. Non solo: “Nei pranzi e neiche faremo durante le Feste sarebbe meglio non ...