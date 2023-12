Cotral | Sciopero di venerdì 15 dicembre | durata ridotta a 4 ore

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Per effetto dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti numero 198T, ladellodelle Organizzazioni sindacali Usb e Orsa Tpl è stataa 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle 09 alle 13. Durante losaranno garantite le corse dall’inizio del servizio diurno fino alle 9 e a partire dalle 13.01. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internetspa.it e sull’account Twitter@Bus. – Come comunicato da

