Costantino Vitagliano dall’ospedale | “Stanno provando una terapia per la mia malattia”

"Non dormivo da un mese per i dolori ". Costantino parla della malattia che lo costringe in ospedale

Cominciano a migliorare le condizioni di salute di. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, dove da circa un mese l'ex tronista di Uomini e donne comunica con i suoi follower dal letto dell'ospedale. " ...

Costantino Vitagliano in ospedale per una malattia rara: «Esattamente non so ancora che cosa ho» Vanity Fair Italia

Costantino Vitagliano di nuovo in ospedale: «Mi hanno dato per morto...fake news. Cerco di metterla sul ridere leggo.it

Costantino Vitigliano e la nuova cura: “La sto facendo da due giorni e finalmente dormo, ma non so ancora che malattia ho”

Costantino Vitagliano trascorrerà il Natale in ospedale per curare la malattia scoperta di recente a seguito di un malore. Il popolare volto televisivo si… Leggi ...

"Non dormivo da un mese per i dolori". Costantino parla della malattia che lo costringe in ospedale

Su Instagram Costantino Vitagliano è tornato a parlare della malattia rara che da un mese lo costringe in ospedale: "Sto facendo una terapia ma non so se funzionerà" ...