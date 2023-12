“Così non si torna” Deputati in subbuglio per i lavori natalizi alla Camera

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Malumore diffusoper la calendarizzazione deinegli ultimi giorni dell'anno per l'approvazione della Manovra. “Noi? Siamo spettatori. Gli spettatori della democrazia. O siper fare degli emendamenti o non si”, lo sfogo di un onorevole raccolto dal Corriere della Sera. Ma cosa sta succedendo? Per evitare l'esercizio provvisorio, lasi riunirà anche il 27, 28 e 29 dicembre, con il centrodestra che però non potrà presentare neanche un emendamento, visto le risorse sono già state impegnate. Un'intesa suggellata dstessa Meloni con i suoi. Quindi niente ferie prolungate e niente emendamenti, ma tutti al lavoro: è da qui che nascono le problematiche che agitano gli onorevoli. “Badi bene. Non sono ...