Cosa resta del Batman di Tim Burton – Il nuovo episodio di Ottanta Nostalgia VIDEO

Leggi su screenworld

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un salto nel vuoto dai grattacieli più alti di Gotham City. Sulla carta sembrava uno scherzo degno del Joker. Questo è stato ildi Tim: un rischio folle.affidato a un certo Michael Keaton. Un attore comico fisicamente lontano anni luce dal modello possente tanto in voga quegli anni grazie a Frank Miller. E infatti ecco lettere minatorie dopo il casting direttamente nella posta della Warner. Ma non è finita qui. Un cinecomic ambizioso affidato a un autore irrequieto, che i fumetti dinemmeno li leggeva. Un autore che, invece, ha abbracciato il Cavaliere Oscuro nell’oscurità. E lo ha capito benissimo. Non ha capito solo le inquietudini di Bruce Wayne, non si è fatto affascinare dalla pazzia di Joker, ma ha sposato tutta Gotham City. Un’anima in pena grande quanto una città. Di questo miracolo ...