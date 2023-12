Cosa aspettarsi dalla riapertura dei colloqui militari tra Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il più alto funzionario per la politica cinese presso il Pentagono, Michael Chase, ha recentemente incontrato il suo omologo cinese, il maggior generale Liu Zhan, segnalando un possibile progresso nelle relazionitra Stati Uniti e. Non fosse altro perché il viaggio segreto di Chase a Taiwan, a febbraio, aveva contribuito a interrompere idi alto livello tra le due nazioni. Il viaggio di Chase a Taiwan era stato effettuato sei mesi dopo la visita di Nancy Pelosi, ai tempi Speaker della Camera, ed era stato il primo viaggio di un funzionario senior della difesa degli Stati Uniti a Taiwan dal 2019. Che Pechino accetti di superare la questione è un segnale di volontà, rispetto soprattutto a una fase in cui soprattutto i contatti di tipo militare erano stati vietati (non è chiaro se dal ...