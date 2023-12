(Di giovedì 14 dicembre 2023) E’ accaduto durante il Ponte dell’Immacolata. Rivolta sui social e proteste hanno portato allo spegnimento del raggio laser che ritrae il simbolo del brand cheizza chalet e Sci Club. Ma le polemiche per questo declino ‘cafone’Dolomiti non si placano

Federica Brignone: "Altro che vecchia, io mi diverto ancora. Ma questo calendario è da pazzi"

Quando rimonta cinque posizioni e vince il gigante di Mont Tremblant nella, infliggendo ... Un passo ancora e ci sono le Olimpiadi di Milano. "Mi dicono "eh no, devi arrivare fino al ...

Cortina, bufera sullo squalo dello sponsor proiettato sulla vetta delle Cinque Torri. Messner: “Spero che gli… la Repubblica

Bufera di neve a Cortina e una serie di auto restano bloccate (FOTO) tra vento e ghiaccio: i vigili del fuoco ... il Dolomiti

Cortina, bufera sullo squalo dello sponsor proiettato sulla vetta delle Cinque Torri. Messner: “Spero che gli ampezzani si ribellino”

MILANO-CORTINA - Riunione il 19 dicembre per una prima valutazione sulla pista di bob

Una prima valutazione della Fondazione di Milano-Cortina sulle proposte arrivate per ospitare le gare di bob e slittino ai Giochi del 2026 sarà realizzata in una riunione in programma il 19 dicembre.