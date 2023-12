Coppa Italia Serie C | ultras del Catania attaccano i tifosi del Pescara con mazze | cinghie e catene

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nella giornata di ieri si è svolto presso lo stadio “Massimino” l’incontro valevole per laC 2023/2024 tra. Poco prima di arrivare allo stadio, circa 50catanesi con in manoe altri oggetti contundenti, hanno teso un agguato airivali. I facinorosi, con violenza, hanno oltrepassato il cordone di Polizia e si sono scagliati colpendo violentemente i vetri del pullman al fine di ingaggiare lo scontro con idel. Prontamente, i poliziotti sono intervenuti per scongiurare un’escalation degli scontri tra le due tifo. Le forze dell’ordine si sono frapposte tra i numerosicatanesi e il pullman con a bordo i ...