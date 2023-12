Cop28 | Vaccari Pd | ' agricoltura non può essere gestita da multinazionali e lobbisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "La conferenza Onu sui cambiamenti climatici () si sta concludendo e sul rush finale si è raggiunto un accordo sulla fuoriuscita dall'era dei combustibili fossili. Non certo un accordo storico come si sta tentando di definirlo ma solo un compromesso al ribasso che prevede l'uscita graduale al 2050 per l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati. Ha ragione il segretario generale dell'Onu Guterres che commentando l'esito del vertice ha ammonito i Paesi presenti sul fatto che il mondo non può permettersi ritardi o mezze misure su queste scelte". Lo scrive il capogruppo del Pd in commissionealla Camera, Stefano, in un commento pubblicato dall'Unita'. "Il quadro è piuttosto desolante, ma del resto non ci si poteva aspettare nulla di diverso quando il Presidente della ...