Cop28 | accordo per una riduzione progressiva dei fossili

(Di giovedì 14 dicembre 2023) di Attilio Runello. Laa Dubai si è conclusa con una dichiarazione comune in cui ci si impegna a...

Cop28, dopo la visita di Meloni niente: dalle assenze nei momenti decisivi ai commenti fuori tema, l'Italia a Dubai è pesata poco

E l'Italia A conferenza chiusa il ministro Pichetto ha ringraziato quanti "hanno lavorato in queste ore senza sosta per raggiungere l', contribuendo in maniera decisiva alla sua definizione - ...

Cop28, Al Jaber: 'Accordo storico, per la prima volta i combustibili fossili nel testo' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Cop28, trovato l’accordo: impegno alla transizione dai combustibili fossili Il Sole 24 ORE

Cop28, Luca Mercalli: “Un passo avanti, ora bisogna iniziare a consumare meno”

“Al termine della Cop28, il bicchiere della strategia per fermare la crisi climatica è mezzo vuoto o mezzo pieno, dipende dai punti di vista. L’accordo finale è comunque al ribasso rispetto all’obiett ...

Addio a gas e petrolio dal 2050,

Emissioni zero dal 2050 e la transizione deve partire fin da ora: è stato raggiunto ieri, alla Cop28, un accordo storico contro la crisi climatica. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti ...