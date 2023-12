Convocati Juve | 4 assenze per il Genoa | torna Weah

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sono 23 idi Massimiliano Allegri in vista della sfida che domani sera vedrà lantus affrontare il. Confermata l'assenza...

Allegri e l'altra Juve se Rabiot non ce la fa. Pogba schiera i periti inglesi

... Rabiot deve comunque smaltire la botta prima di poter finire nella lista deie scendere ..., Rabiot out Ecco l'alternativa Premesso che il tecnico aspetterà fino all'ultimo prima di ...

Genoa-Juve, i convocati Juventus Football Club

Convocati Juve per il Genoa: out Kean, un rientro per Allegri Juventus News 24

Juve, i CONVOCATI per il Genoa: out Kean ma c'è chi rientra

La Juventus scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la gara contro il Genoa di Alberto Gilardino. Massimiliano Allegri ha appena diramato l'elenco dei convocati. Ce la fa Adrien ...

LIVE TJ - Allenamento in corso. Nessun cambio per la gara contro il Genoa

15:49 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus si sta allenando in vista della gara contro il Genoa. Massimiliano Allegri va verso la conferma della formazione vista contro il Napoli.