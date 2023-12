(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pisa, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Unopubblicato sulla rivista internazionale 'Science Robotics' dimostra come la respirazione possa essere utilizzata perunindossabile in individui sani, senza ostacolare il controllo di altre parti del corpo. La ricerca, coordi

Controllare braccio robotico con il respiro, studio su cervello

Uno studio pubblicato sulla rivista internazionale 'Science Robotics' dimostra come la respirazione possa essere utilizzata perunrobotico indossabile in individui sani, senza ostacolare il controllo di altre parti del corpo. La ricerca, coordinata da Silvestro Micera, professore di Bioelettronica e ...

Controllare braccio robotico con il respiro, studio su cervello Adnkronos

Braccio robotico extra controllato col respiro, la ricerca italiana/VIDEO Fortune Italia

Controllare braccio robotico con il respiro, studio su cervello

Uno studio pubblicato sulla rivista internazionale 'Science Robotics' dimostra come la respirazione possa essere utilizzata per controllare un braccio robotico indossabile in individui sani, senza ost ...

Sfidati i limiti del cervello, accetta un terzo braccio robotico

Il cervello di individui sani è in grado di accettare e controllare un terzo braccio robotico: è possibile grazie alla respirazione, più precisamente grazie ai movimenti del diaframma, senza ostacolar ...