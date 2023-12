Contorno di verdure contadino | mia nonna lo faceva con gli scarti e le patate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Non ditemi nulla, ma queste sono le ricette che amo da impazzire! Sono poverissime, ma piene di amore e di rispetto verso il cibo. Sin da bambina mi è stato insegnato che nulla andava sprecato e quel che rimaneva si dava alle galline. Questa è proprio una di quelle ricette fondamentali e basilari per una cucina sana e senza sprechi. Quello che occorre sono glidelledi stagione, qualche patata, una cipolla e uno spicchio di aglio. Ovviamente gli ortaggi da usare variano di volta in volta a seconda di quelli che abbiamo a disposizione. Il passaggio fondamentale è quello di lasciare solo le foglie degli, rimuovendo le venature e le estremità più dure, dopodiché sminuzzare a coltello. Le parti coriacee possono essere impiegate per realizzare un brodo vegetale e, una volta pronto, devono essere eliminate. Ma vediamo ...