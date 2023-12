Conte a Rtl | “Meloni parla di gatto morto | ma le sue scelte sono un gatto nero per l’Italia Ci sta portando in recessione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Noi stiamo certificando che questo governo è incapace e incompetente, io in campagna elettoralestato il primo a dire che nessuno deve distribuire patenti di legittimazione democratica. Se prendono i votilegittimati. Ma oggi dopo un anno di governo iotra i più consapevoli che occorre un’alternativa di governo perché stanno facendo disastri economici”. Così il leader del M5s Giuseppeai microfoni di Rtl. “Bisogna ragionare su un tema più grande, stiamoil Pil a picco con due manovre di governo, la prima l’anno scorso si erano appena insediati ma con questa devono buttare giù la maschera – ha detto ancora – Non hanno introdotto una sola misura per la crescita. Il Pil è a picco.di...