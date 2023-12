Consiglio Europeo | si parte | tantissimi i temi da affrontare

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023), sioggi a Bruxelles: sonoche verranno affrontati e discussi Mancano pochissime ore alche si svolgerà, sia nella giornata di oggi che in quella di domani venerdì 15 dicembre, in quel di Bruxelles. Presente la presidente del, Giorgia Meloni.gli argomenti che verranno affrontati. In primis la questione dell’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali. Senza dimenticare il conflitto in Ucraina che sta per raggiungere il triste anniversario dei due anni. Anche la guerra in Medio Oriente tra l’esercito israeliano e quello di Hamas. Oggi inizia ila Bruxelles (Ansa Foto) Notizie.comSi discuterà ...